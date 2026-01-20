GB-La croissance des salaires ralentit à 4,5% sur les trois mois à novembre-ONS

La croissance des salaires, hors primes, en Grande-Bretagne a légèrement ralenti à 4,5% en rythme annuel au cours des trois mois précédant novembre, a déclaré mardi l'Office for National Statistics.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient majoritairement sur une croissance des salaires de 4,5%, après une hausse de 4,6% sur les trois mois s'achevant à octobre.

La Banque d'Angleterre (BoE) surveille de près l'évolution des salaires pour déterminer l'impact sur le taux d'inflation global, qui reste encore élevé en Grande-Bretagne.

Au moins une baisse des taux directeurs de 25 points de base par la BoE pour cette année est pleinement intégrée par les marchés financiers, tandis que la probabilité de deux baisses des coûts d'emprunt est évaluée à environ deux tiers.

Les données publiées la semaine dernière ont montré une croissance économique en Grande-Bretagne plus forte que prévu en novembre, après des mois de prudence de la part des entreprises avant la présentation du budget par la ministre des Finances, Rachel Reeves.

(Rédigé par Suban Abdulla et William Schomberg; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)