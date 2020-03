Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-La compagnie aérienne Flybe placée en redressement judiciaire Reuters • 05/03/2020 à 05:45









LONDRES, 5 mars (Reuters) - La compagnie aérienne britannique Flybe a annoncé jeudi qu'elle était placée en redressement judiciaire, alors que ses difficultés financières se sont accrues avec la chute de la demande liée à l'épidémie du nouveau coronavirus. "Tous les avions sont cloués au sol et l'entreprise britannique a cessé ses activités avec effet immédiat", a déclaré la compagnie aérienne, qui emploie 2.000 salariés. Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que le gouvernement travaillait étroitement avec l'industrie du secteur pour limiter l'impact sur les routes exploitées par Flybe. Il s'agit d'un casse-tête pour le gouvernement de Boris Johnson, lequel entend renforcer les lignes de transport aérien régionales. Flybe, propriété de Connect Airways, se trouvait déjà en difficultés financières avant l'impact du coronavirus. La compagnie, qui relie les petites villes britanniques, a été sauvée du dépôt de bilan en janvier dernier. Plusieurs compagnies aériennes, dont British Airways ICAG.L , ont annoncé des mesures de réduction des coûts face aux effets de l'épidémie. (Sarah Young, avec Rama Venkat à Bangalore; version française Jean Terzian)

