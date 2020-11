Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-La Banque d'Angleterre annoncera ses décisions dès 07h00 GMT jeudi Reuters • 04/11/2020 à 14:34









LONDRES, 4 novembre (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé mercredi qu'elle publierait dès 07h00 GMT jeudi les conclusions de son Comité de politique monétaire, alors qu'elle prévoyait initialement de le faire à 12h00 GMT. Les marchés financiers s'attendent à ce que la BoE ne modifie pas son taux directeur, fixé à 0,1%, son plus bas niveau historique, mais ils anticipent une augmentation de 100 milliards de livres sterling (111 milliards d'euros), à 845 milliards de livres, du montant de son programme d'achats de titres sur les marchés. (David Milliken, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

