GB-L'inflation reste stable à +2,8% mai

L'inflation en Grande-Bretagne est restée stable sur un an en mai, de façon inattendue, montrent des données officielles publiées mercredi.

Les prix à la consommation sont restés stables en volume de 2,8% sur le mois après +2,8% en avril et alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 3%.

En rythme mensuel, les prix ont augmenté en mai de 0,2%, moins que prévu (+0,4%), après une hausse de 0,7% un mois plus tôt.

L'inflation dite de base, quant à elle, ressort à 2,6% sur une base annuelle et à 0,3% sur une base mensuelle, après respectivement +2,5% et +0,7% et des consensus à +2,7% et +0,4%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)