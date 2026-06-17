 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-L'inflation reste stable à +2,8% mai
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 10:59

(Actualisé tout du long avec citations, détails, contexte réaction de la livre sterling)

L'inflation en Grande-Bretagne est restée stable sur un an en mai, ressortant de façon inattendue à 2,8%, selon des données officielles publiées mercredi à la veille de l'annonce de la prochaine décision sur les taux de la Banque d'Angleterre (BoE).

La livre sterling s'est légèrement affaiblie face au dollar

GBP= après la publication des données de l'Office national des statistiques (ONS), les investisseurs ayant modéré leurs anticipations d'une hausse des taux d'intérêt dans le courant de l'année.

Vers 08h35 GMT, elle cédait 0,1% face au billet vert et s'échangeait à 1,34 dollar.

Les prix à la consommation sont restés stables en volume à 2,8% sur le mois, comme en avril, lorsqu'ils avaient touché leur plus bas niveau en 13 mois. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une accélération à +3%.

En rythme mensuel, ilsont augmenté en mai de 0,2%, moins que prévu (+0,4%) et après une hausse de 0,7% en avril.

La baisse des prix de la viande, des légumes et des produits laitiers, ainsi que du fioul domestique, a contribué à compenser la hausse des tarifs aériens et du prix de l'essence, selon l'ONS.

L'inflation dite de base, quant à elle, est ressortie à +2,6% sur une base annuelle et +0,3% sur une base mensuelle, après respectivement +2,5% et +0,7% et alors que les consensus tablaient sur+2,7% et +0,4%.

L'inflation britannique est restée supérieure à l'objectif de 2% fixé par la BoE pendant la majeure partie des cinq dernières années. En avril, l'institution a indiqué que l'inflation devrait dépasser les 3,5% d'ici la fin 2026 et pourrait même franchir la barre des 6% début 2027, selon la pire des trois hypothèses envisagées par la BoE.

"Les données d'aujourd'hui renforcent les arguments en faveur du maintien d'une approche prudente de la part de la Banque d'Angleterre", a déclaré Yael Selfin, économiste en chef chez KPMG.

"Les pressions inflationnistes sous-jacentes ne montrent pas encore de signes clairs de renforcement, ce qui devrait inciter la majorité des membres du Comité de politique monétaire à décider de maintenir les taux d'intérêt inchangés lors de la réunion de jeudi", a-t-elle ajouté.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le Comité de politique monétaire de la BoE vote à sept voix contre deux en faveur du maintien des taux à 3,75%.

(Rédigé par Rihab Latrache et Augustin Turpin, avec David Milliken, édité par Benoit Van Overstraeten)

Devises
Inflation

Valeurs associées

GBP/USD SPOT
1,3414 Six - Forex 1 -0,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    2.000 euros en actions gratuites : comment Décathlon veut répondre à la grogne de ses salariés
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.06.2026 11:13 

    Cette annonce de la direction fait suite à un mouvement de grève suivi par plus d'un millier d'employés, qui réclament des hausses de salaires pendant que le groupe enregistre des performances solides. Decathlon, dont plus d'un millier d'employés s'étaient mis ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 17.06.2026 11:00 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI , mais une hausse de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une progression de 0,63%

  • La Minute Bourse : action au porteur ou au nominatif: quelles différences ?
    La Minute Bourse : action au porteur ou au nominatif: quelles différences ?
    information fournie par SG Bourse 17.06.2026 10:59 

    Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers ? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse: une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse. Cette semaine, ... Lire la suite

  • Des visiteurs marchent parmi les stands de la 9e édition du salon VivaTech, à Paris Expo Porte de Versailles, à Paris, le 11 juin 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    VivaTech: Bezos en star, l'Europe s'inquiète pour sa souveraineté technologique
    information fournie par AFP 17.06.2026 10:45 

    Le milliardaire américain Jeff Bezos en invité phare au moment où l'Europe s'inquiète pour sa souveraineté technologique: le grand salon VivaTech s'est ouvert mercredi à Paris en pleine course à l'intelligence artificielle (IA). La sécurisation de l'IA est aussi ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,29 -0,06%
CAC 40
8 454,78 +0,09%
2CRSI
45,54 -0,52%
SOITEC
128,45 -0,16%
TOTALENERGIES
72,66 -0,53%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank