GB-L'inflation reste stable à +2,8% mai

(Actualisé tout du long avec citations, détails, contexte réaction de la livre sterling)

L'inflation en Grande-Bretagne est restée stable sur un an en mai, ressortant de façon inattendue à 2,8%, selon des données officielles publiées mercredi à la veille de l'annonce de la prochaine décision sur les taux de la Banque d'Angleterre (BoE).

La livre sterling s'est légèrement affaiblie face au dollar

GBP= après la publication des données de l'Office national des statistiques (ONS), les investisseurs ayant modéré leurs anticipations d'une hausse des taux d'intérêt dans le courant de l'année.

Vers 08h35 GMT, elle cédait 0,1% face au billet vert et s'échangeait à 1,34 dollar.

Les prix à la consommation sont restés stables en volume à 2,8% sur le mois, comme en avril, lorsqu'ils avaient touché leur plus bas niveau en 13 mois. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une accélération à +3%.

En rythme mensuel, ilsont augmenté en mai de 0,2%, moins que prévu (+0,4%) et après une hausse de 0,7% en avril.

La baisse des prix de la viande, des légumes et des produits laitiers, ainsi que du fioul domestique, a contribué à compenser la hausse des tarifs aériens et du prix de l'essence, selon l'ONS.

L'inflation dite de base, quant à elle, est ressortie à +2,6% sur une base annuelle et +0,3% sur une base mensuelle, après respectivement +2,5% et +0,7% et alors que les consensus tablaient sur+2,7% et +0,4%.

L'inflation britannique est restée supérieure à l'objectif de 2% fixé par la BoE pendant la majeure partie des cinq dernières années. En avril, l'institution a indiqué que l'inflation devrait dépasser les 3,5% d'ici la fin 2026 et pourrait même franchir la barre des 6% début 2027, selon la pire des trois hypothèses envisagées par la BoE.

"Les données d'aujourd'hui renforcent les arguments en faveur du maintien d'une approche prudente de la part de la Banque d'Angleterre", a déclaré Yael Selfin, économiste en chef chez KPMG.

"Les pressions inflationnistes sous-jacentes ne montrent pas encore de signes clairs de renforcement, ce qui devrait inciter la majorité des membres du Comité de politique monétaire à décider de maintenir les taux d'intérêt inchangés lors de la réunion de jeudi", a-t-elle ajouté.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le Comité de politique monétaire de la BoE vote à sept voix contre deux en faveur du maintien des taux à 3,75%.

(Rédigé par Rihab Latrache et Augustin Turpin, avec David Milliken, édité par Benoit Van Overstraeten)