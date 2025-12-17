GB-L'inflation ralentit à 3,2% en novembre

(Actualisé avec détails, contexte)

L'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne a ralenti à 3,2% en novembre sur un an, son plus bas niveau depuis mars, contre 3,6% en octobre, selon les données officielles publiées mercredi.

Ce ralentissement est bien plus important que prévu, car les analystes s'attendaient à une lecture à 3,5%.

La livre sterling perd 0,68% face au dollar après la publication de ces données, qui renforcent les anticipations d'un assouplissement de la politique monétaire à la veille de la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) qui, selon toutes les prévisions, devrait baisser ses taux d'intérêt de 25 points de base jeudi.

L'inflation des prix des services, suivie de près par la BOE, a ralenti à 4,4% en novembre contre 4,5% en octobre, alors que les économistes tablaient sur une hausse identique à celle du mois précédent.

L'inflation des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées a pour sa part ralenti à 4,2%, contre 4,9% en octobre

L'inflation de base, qui exclut les prix plus volatils des denrées alimentaires, de l'alcool, de l'énergie et du tabac, a également ralenti à 3,2%, au lieu de se maintenir à 3,4% comme l'avaient prévu les économistes interrogés par Reuters.

L'inflation est toutefois plus élevée au Royaume-Uni que dans les autres grandes économies et, en novembre, la banque centrale a dit prévoir qu'elle resterait supérieure à son objectif de 2% jusqu'au deuxième trimestre 2027.

(Reportage David Milliken, rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)