GB-L'économie progresse de 0,2 % sur les trois mois précédant janvier

L'économie britannique a progressé de 0,2% au cours des trois mois précédant janvier, soit moins que prévu, montrent les chiffres officiels publiés vendredi.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une croissance de 0,3% du produit intérieur brut (PIB) par rapport aux trois mois précédents.

L'économie a stagné au mois de janvier, après une croissance de 0,1% un mois plus tôt, alors que les prévisions tablaient sur une augmentation de 0,2%.

(Andy Bruce et Suban Abdulla; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)