GB-L'activité manufacturière en hausse pour le quatrième mois consécutif en février

par Suban Abdulla

L'activité dans le secteur manufacturier britannique a augmenté le mois dernier et les commandes à l'exportation ont connu leur plus forte hausse en quatre ans et demi, selon une enquête publiée lundi qui montre une croissance soutenue en ce début d'année malgré des pressions plus fortes sur les coûts.

L'indice S&P Global pour le secteur manufacturier britannique a légèrement baissé, passant de 51,8 en janvier, son plus haut niveau depuis août 2024, à 51,7 en février.

Le chiffre de lundi, supérieur à 50, indique une croissance et représente la plus longue série d'augmentations depuis les cinq mois précédant septembre 2024, bien qu'il soit légèrement inférieur à l'estimation provisoire antérieure de 52,0.

Les mesures de S&P concernant les nouvelles commandes à l'exportation ont augmenté, passant de 51,9 à 52,4, leur plus haut niveau depuis août 2021, ce qui reflète une demande plus forte de la part de la Chine, de l'Europe, des États-Unis et du Moyen-Orient.

"Le secteur manufacturier britannique a pris un départ encourageant en 2026", a déclaré Rob Dobson, directeur chez S&P Global Market Intelligence.

"Le lancement de nouveaux produits, la confiance croissante des clients et les investissements prévus devraient contribuer à la croissance au cours de l'année à venir, compensant ainsi la prudence dont font encore preuve les entreprises en raison des récents changements de politique gouvernementale et de l'incertitude géopolitique persistante, notamment en ce qui concerne les droits de douane américains", a-t-il ajouté.

Si la confiance des entreprises est restée proche de son plus haut niveau depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement travailliste du Premier ministre Keir Starmer, certains répondants ont toutefois exprimé leur inquiétude quant à l'avenir.

Vendredi, le Parti travailliste a subi une lourde défaite lors d'une élection parlementaire dans une région du Grand Manchester qu'il dominait depuis près d'un siècle.

Le taux de chômage britannique a augmenté régulièrement au cours de l'année dernière, atteignant son plus haut niveau en près de cinq ans au dernier trimestre 2025. Mais selon S&P, certains signes de stabilisation ont été observés dans le domaine de l'emploi, le taux de contraction ayant atteint son niveau le plus faible au cours de la période de ralentissement économique qui a duré 16 mois.

Les pressions sur les coûts auxquelles sont confrontées les entreprises ont augmenté à un rythme inégalé depuis août 2025, tandis que l'indice PMI mesurant les hausses de prix des entreprises s'est légèrement atténué.

S&P a indiqué que les fabricants ont signalé une hausse des coûts des produits chimiques, de l'énergie, des composants électroniques, du cuivre, de l'or et de l'argent, ainsi que la répercussion par les fournisseurs de la hausse des coûts de main-d'œuvre après l'augmentation, l'année dernière, des charges sociales et du salaire minimum.

(Suban Abdulla, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)