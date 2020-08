Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Johnson veut promouvoir la réouverture des écoles en septembre-presse Reuters • 09/08/2020 à 00:40









9 août (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a ordonné une campagne de relations publiques pour s'assurer que les établissements scolaires rouvrent comme prévu pour la rentrée de septembre, a rapporté le Sunday Telegraph. Selon le journal, le dirigeant conservateur a déclaré lors d'une réunion que les écoles devaient être les derniers lieux à rester ouverts même dans l'hypothèse d'un reconfinement face à la crise sanitaire liée au coronavirus. "Le PM a souligné (lors d'une réunion jeudi) que les méfaits pour l'éducation des enfants, de même que pour leur santé mentale, en ne se rendant pas à l'école étaient beaucoup plus dévastateurs que le faible risque posé (par le coronavirus), que les écoles vont gérer avec précaution", a déclaré une source non identifiée, citée par le Sunday Telegraph. Les écoles britanniques ont fermé en mars dans le cadre d'un confinement national, sauf pour les enfants de travailleurs essentiels. Elles ont rouvert en juin pour un petit nombre d'écoliers. Le gouvernement veut que tous les écoliers retournent en classe début septembre. Boris Johnson a qualifié cela de priorité nationale. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

