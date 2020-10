Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Johnson reconfine l'Angleterre jusqu'à fin novembre Reuters • 31/10/2020 à 20:42









(Actualisé avec conférence de presse) LONDRES, 31 octobre (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé samedi le retour au confinement dans l'ensemble de l'Angleterre pour tenter d'enrayer la deuxième vague de l'épidémie de COVID-19, qui menace de submerger les services de santé du pays. Le Royaume-Uni, qui accuse le plus lourd bilan d'Europe en terme de décès depuis le début de l'épidémie, enregistre désormais plus de 20.000 cas supplémentaires par jour et des experts estiment que l'épidémie pourrait faire plus de 80.000 morts dans le pire des scénarios envisagés. Lors d'une conférence de presse, Boris Johnson a précisé que le nouveau confinement à l'échelle de l'Angleterre entrerait en vigueur jeudi et le resterait jusqu'au 2 décembre. Les habitants ne seront autorisés à sortir de chez eux que pour des raisons précisés comme l'éducation, le travail, l'exercice physique, les achats essentiels ou les soins aux personnes vulnérables. "Le moment est venu d'agir parce qu'il n'y a pas d'alternative", a déclaré le Premier ministre. Les magasins vendant des produits considérés comme essentiel, les établissements scolaires et les universités resteront ouverts. Les pubs et les restaurants devront rester fermés, à l'exception de la vente à emporter. Pour tenter d'atténuer l'impact économique de ce nouveau confinement, le gouvernement va réactiver le dispositif d'indemnisation du chômage partiel, qui assure aux salariés concernés 80% de leur salaire. Depuis le début de l'épidémie, 46.555 décès dans les 28 jours suivant un test positif ont été comptabilisés au Royaume-Uni. Le nombre de certificats de décès mentionnant le COVID-19 comme cause de la mort atteint quant à lui 58.925. Le pays se classe au cinquième rang mondial pour le nombre de victimes de la pandémie, derrière les Etats-Unis, le Brésil, l'Inde et le Mexique, selon le comptage de l'Université Johns Hopkins. (Andrew MacAskill et Guy Faulconbridge, version française Nicolas Delame et Marc Angrand)

