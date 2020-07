Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Johnson en visite en Ecosse pour raviver les liens Reuters • 23/07/2020 à 01:12









LONDRES, 23 juillet (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson va tenter d'apaiser les tensions avec l'Ecosse, où il effectue jeudi une visite durant laquelle il compte mettre en avant la force collective que la crise sanitaire provoquée par le coronavirus a mis en exergue en Grande-Bretagne. Les relations entre les différentes composantes du Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) se sont tendues avec le Brexit et la pandémie de coronavirus. Le gouvernement à Edimbourg, favorable à l'indépendance de l'Ecosse, refuse de quitter l'Union européenne et accuse Boris Johnson d'avoir mal géré la crise sanitaire. Un an après son arrivée à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britanniques, lors de laquelle il a réaffirmé sa volonté de rendre prospères toutes les régions du Royaume-Uni, Boris Johnson doit rencontrer des dirigeants d'entreprises ainsi que du personnel militaire, qu'il remerciera pour ses services dans la lutte contre le coronavirus. (William James; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.