GB-Johnson admet que la crise sanitaire aurait pu être gérée différemment

LONDRES, 25 juillet (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a été critiqué pour avoir réagi trop lentement face à l'épidémie de coronavirus, a déclaré vendredi que la situation aurait peut-être pu être gérée différemment. "Peut-être qu'il y a eu des choses que nous aurions pu faire différemment et, bien sûr, le moment viendra de comprendre exactement ce que nous aurions pu faire, ou faire différemment", a-t-il dit à la BBC. Johnson a promis mercredi l'ouverture d'une enquête sur sa gestion de la crise sanitaire, mais pas dans l'immédiat, alors que la lutte contre le coronavirus est toujours en cours. Le dirigeant conservateur a été critiqué pour sa gestion de l'épidémie, qui a tué plus de 45.000 personnes en Grande-Bretagne, des détracteurs lui reprochant une trop lente mise en oeuvre du dépistage et un confinement tardif par rapport à de nombreux autres pays. Alors qu'un membre du groupe d'experts qui conseillent le gouvernement a déclaré que le bilan aurait pu être deux fois moins lourd avec l'imposition du confinement une semaine plus tôt, Johnson a assuré que Londres avait suivi à la lettre l'avis des scientifiques. Il a ajouté que l'élément important que le gouvernement n'avait pas mesuré au début de l'épidémie fût l'étendue de la transmission du virus par des personnes asymptomatiques. (William James et Alistair Smout; version française Jean Terzian)

