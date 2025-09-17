 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GB et USA scellent un pacte technologique de $42 mds pour marquer la visite de Trump
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 00:12

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis sont convenus d'un pacte technologique destiné notamment à renforcer les liens dans l'intelligence artificielle et l'énergie nucléaire civile, plusieurs grandes entreprises américaines, au premier rang desquelles Microsoft, ayant promis 42 milliards d'investissements en Grande-Bretagne.

L'annonce de l'"Accord de prospérité de la tech" intervient en marge de la deuxième visite d'Etat de Donald Trump en Grande-Bretagne, lors de laquelle le président américain sera reçu mercredi au Château de Windsor par le roi Charles avant de rencontrer le lendemain le Premier ministre Keir Starmer.

Ce pacte prévoit des efforts conjoints pour développer des modèles d'IA destinés aux services de santé, pour renforcer les capacités d'informatique quantique et pour fluidifier les projets de nucléaire civil, a indiqué Londres.

La croissance économique, la recherche scientifique et la sécurité énergétique vont ainsi être soutenues dans les deux pays, a ajouté le gouvernement britannique.

Keir Starmer a déclaré que l'accord avait le potentiel pour redessiner l'avenir de millions de personnes des deux côtés de l'Atlantique, en apportant croissance et sécurité.

Sous pression pour relancer la croissance économique, en berne ces dernières années, le Premier ministre britannique veut faire du pays une destination privilégiée pour les investisseurs.

Il veut à cette fin privilégier des réglementations souples dans des domaines tels que l'IA pour s'inscrire dans la lignée de la politique de Washington et s'éloigner de la politique plus interventionniste qui prévaut dans l'Union européenne, notamment à l'égard des plateformes numériques - ce qui déplaît grandement à l'administration Trump.

Dans le cadre de l'accord américano-britannique, Microsoft

MSFT.O a fait savoir qu'il investirait au total 30 milliards de dollars en Grande-Bretagne pour y accroître ses infrastructures d'informatique dématérialisée ("cloud") et d'IA.

Google GOOGL.O a annoncé un investissement d'environ 6 milliards de dollars, pour bâtir notamment un nouveau 'data centre' au nord de Londres.

Parmi les autres firmes ayant promis des investissements en Grande-Bretagne figurent Salesforce CRM.N , BlackRock BLK.N , Oracle ORCL.N et Amazon Web Services AMZN.O .

(Sam Tabahriti et Paul Sandle, avec la contribution de Steve Holland à Londres et Jeffrey Dast à San Francisco; version française Jean Terzian)

