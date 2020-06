Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-EDF Energy enquête sur un dommage sur son chantier d'Hinkley Point Reuters • 10/06/2020 à 17:36









LONDRES, 10 juin (Reuters) - EDF Energy, filiale britannique d'EDF EDF.PA , a indiqué mercredi enquêter sur la cause d'un dommage structurel sur une usine de béton située sur le chantier du réacteur nucléaire Hinkley Point C dans le Somerset, au Royaume-Uni. Un nuage de poussière a été observé tôt mercredi après qu'un silo de la centrale à béton du site a été endommagé. "Personne n'a été blessé et les services d'urgence n'ont pas été nécessaires. Une enquête est en cours pour comprendre la cause de l'évènement", a indiqué un porte-parole du groupe. Le réacteur d'une puissance de 3,2 gigawatts, qu'EDF construit conjointement avec China General Nuclear Power, doit entrer en fonction à la fin 2025. (Nina Chestney, Blandine Hénault pour la version française, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -1.88%