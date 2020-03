Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Des scientifiques n'excluent pas un an de "distanciation sociale" Reuters • 20/03/2020 à 15:29









LONDRES, 20 mars (Reuters) - Les mesures de distanciation sociale mises en place en Grande-Bretagne pour freiner la propagation du coronavirus pourraient devoir rester en place pendant près d'un an, avec plus ou moins de restrictions, afin de prévenir la saturation des services hospitaliers, juge un comité de conseillers scientifiques du gouvernement britannique dans un document rendu public vendredi. "Il a été convenu qu'une politique consistant à alterner des périodes plus ou moins strictes de distanciation sociale serait vraisemblablement efficace pour contenir le nombre de cas critiques dans la limite des capacités", estime le Scientific Advisory Group for Emergencies. "Ces mesures pourraient devoir rester en vigueur pendant une grande partie de l'année au moins", ajoute-t-il. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne prévoient pas qu'un vaccin contre le nouveau coronavirus apparu en Chine en décembre dernier puisse être testé et approuvé en vue d'une commercialisation avant le milieu de l'an prochain, même si des essais cliniques ont déjà débuté. (Andrew MacAskill version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Henri-Pierre André)

