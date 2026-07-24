GB-Décélération surprise des ventes au détail en juin

La croissance des ventes au détail au Royaume-Uni a décéléré de façon inattendue en juin sur un mois, au lieu de se contracter, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Les ventes au détail ont augmenté en volume de 1,0% sur le mois alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 0,3%.

En mai, elles avaient progressé de 1,2% (non révisé).

Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 4,2% en juin, contre +3,5% en mai (révisé de +3,2%) et un consensus à +2,3%.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)