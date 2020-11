Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Cummings sur le départ, Downing Street en ébullition Reuters • 13/11/2020 à 19:53









(.) LONDRES, 13 novembre (Reuters) - Dominic Cummings, conseiller spécial de Boris Johnson, quittera son poste au côté du Premier ministre britannique à la mi-décembre, a annoncé vendredi le gouvernement, apportant un démenti à des rumeurs de démission immédiate de l'un des principaux artisans du Brexit. Plusieurs médias dont Reuters ont pu voir Dominic Cummings sortir du 10, Downing Street vendredi soir, un carton entre les mains. Selon la BBC et Sky News, le conseiller spécial de Boris Johnson, surnommé parfois le "cerveau" de Boris Johnson, a d'ores et déjà quitté ses fonctions. Lee Cain, directeur de la communication du Premier ministre, qui a donné sa démission mercredi, restera également en poste jusqu'à mi-décembre, ont assuré les services du 10, Downing Street. Lee Cain est un proche de Dominic Cummings. Le gouvernement a également nommé Edward Lister comme chef de cabinet par intérim du Premier ministre. Ces annonces interviennent en pleine bataille interne au gouvernement de Boris Johnson, confronté à la gestion de l'épidémie de coronavirus et à la dernière ligne droite des négociations sur le Brexit, auxquelles s'ajoutent les contacts que tente d'établir son équipe avec le président élu des Etats-Unis Joe Biden. Une partie des députés conservateurs font pression sur Boris Johnson pour qu'il remanie son équipe gouvernementale et revoie sa gestion de l'épidémie de coronavirus et de ses conséquences sur l'activité économique. (William James, version française Camille Raynaud, Claude Chendjou et Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)

