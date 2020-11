Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Cummings devrait démissionner d'ici la fin d'année-BBC Reuters • 13/11/2020 à 01:53









13 novembre (Reuters) - Le conseiller spécial du Premier ministre Boris Johnson, Dominic Cummings, devrait démissionner d'ici la fin d'année, rapporte jeudi la BBC. Alors que la possibilité d'une démission de Dominic Cummings à la suite du départ de son proche allié Lee Cain mercredi alimente les spéculations, il a déclaré à la journaliste de la BBC, Laura Kuenssberg, que sa position "n'a pas changé" depuis qu'il a écrit en janvier qu'il souhaitait se voir licencié d'ici un an. "Les rumeurs selon lesquelles je menacerais de démissionner sont infondées, les rumeurs selon lesquelles je demanderais à d'autres de démissionner sont inventées", aurait-t-il ajouté, d'après les tweets publiés par Laura Kuenssberg. La BBC a ajouté qu'une source de Downing Street avait déclaré que Dominic Cummings "ne ferait plus partie du gouvernement" d'ici Noël. (Rebekah Mathew; version française Camille Raynaud)

