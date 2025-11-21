GB-Chute inattendue des ventes au détail en octobre avant la présentation du budget 2026

Les ventes britanniques au détail ont chuté de 1,1% en octobre, selon les données officielles publiées vendredi qui montrent un recul beaucoup plus marqué que prévu en amont de la présentation, attendue le 26 novembre, du projet de budget du gouvernement pour 2026.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stagnation des ventes par rapport au mois précédent au cours duquel elles avaient augmenté de 0,7%.

Sur un an, les ventes au détail progressent de 0,2%, bien moins que l'augmentation de 1,5% attendue.

Cette statistique s'ajoute à la publication plus tôt vendredi de l'indice GFK sur le moral des consommateurs britanniques, qui a montré un recul de la confiance en novembre.

"La combinaison d'un budget morose et des soldes du 'Black Friday' a incité les consommateurs à réduire leurs dépenses en octobre. Cela n'a rien d'étonnant. L'hésitation du gouvernement face aux hausses d'impôts est un moyen infaillible de saper la confiance des consommateurs", pointe Nicholas Hyett, gérant chez Wealth Club.

