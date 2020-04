Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Boris Johnson a quitté l'hôpital, la barre des 10.000 morts franchie Reuters • 12/04/2020 à 17:05









(Actualisé avec déclarations Boris Johsnon, nouveau bilan) LONDRES, 12 avril (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a quitté l'hôpital Saint-Thomas de Londres où il avait été admis il y a une semaine après avoir contracté le coronavirus et poursuivra sa convalescence à sa villégiature officielle de Checkers, ont annoncé ses services dimanche. "Sur les conseils de son équipe médicale, le Premier ministre ne reprendra pas immédiatement le travail", a déclaré une porte-parole de Downing Street. "Il souhaite remercier tout le monde à Saint-Thomas pour les soins formidables qu'il y a reçus". Boris Johnson - l'un des plus hauts dirigeants du monde à avoir contracté le coronavirus - avait été admis dimanche dernier à l'hôpital Saint-Thomas puis transféré lundi soir en soins intensifs avant d'en ressortir jeudi. "J'ai quitté aujourd'hui l'hôpital après une semaine pendant laquelle le NHS (service national de santé,) a sauvé ma vie, cela ne fait aucun doute", a déclaré le chef du gouvernement, âgé de 55 ans, dans une vidéo. "Nous vaincrons le coronavirus et nous le vaincrons ensemble", a-t-il ajouté. Sa compagne Carrie Symonds, qui est enceinte et a également souffert du COVID-19, a elle aussi exprimé sa gratitude aux services sanitaires. "Il y a eu des moments très sombres la semaine dernière. Je suis de tout cœur avec ceux qui sont dans des situations similaires (...)", a-t-elle écrit sur Twitter. Le bilan de l'épidémie de coronavirus ne cesse de s'alourdir au Royaume-Uni où le ministère de la Santé a annoncé dimanche que la barre des 10.000 morts avait été franchie. En 24h, 737 décès supplémentaires ont été recensés, portant le bilan total à 10.612 morts. (Estelle Shirbon , version française Jean-Philippe Lefief et Marine Pennetier)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.