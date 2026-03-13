 Aller au contenu principal
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : La tendance de fond est clairement orientée à la hausse
13/03/2026

CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 197,64 € et 205,30 €. La tendance serait invalidée sous le support à 143,30 €.

PREVISION COURT TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent encore, mais le mouvement montre moins de puissance. La prochaine résistance est à 207,00 €. La rupture du support à 174,60 € invaliderait cette tendance.


Dernier cours : 200.4
Support : 174.6 / 166.7
Resistance : 207 / 210.25
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : positive

