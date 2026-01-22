Gaz vert : Charwood Innovation lauréate de l’appel à
projets GRDF sur l’injection du gaz issu de
pyrogazéification
Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des
solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce que sa filiale
Charwood Innovation fait partie des trois entreprises lauréates de l’appel à projets lancé par
GRDF intitulé « Mise aux spécifications et injection du gaz issu de pyrogazéification ». Ce projet
ambitieux vise à démontrer la faisabilité technique de l’injection, dans les réseaux gaziers, d’un
gaz vert produit par pyrogazéification, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la
décarbonation des usages du gaz.
