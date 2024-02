Gaz : une évolution… naturelle ?

dt expert

La révolution du gaz de schiste aux États-Unis

Elle a commencé à la fin des années 2000, a radicalement transformé le marché énergétique américain et a eu un impact significatif sur les marchés mondiaux de l'énergie.

Innovations technologiques

La révolution a été rendue possible grâce à des avancées dans les technologies de fracturation hydraulique (fracking) et de forage horizontal. Ces méthodes ont permis d'extraire le gaz naturel piégé dans des formations de schiste, qui étaient auparavant inaccessibles avec les technologies conventionnelles. La fracturation hydraulique consiste à injecter un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques à haute pression pour fracturer la roche et libérer le gaz. Le forage horizontal permet de couvrir une plus grande surface de la formation rocheuse et d'accéder à plus de gaz.

Boom de la production

Ces avancées ont conduit à une augmentation spectaculaire de la production de gaz naturel aux États-Unis. Les régions comme le bassin de Marcellus, le bassin de Barnett, et le bassin de Bakken sont devenues des zones majeures de production de gaz de schiste. La production accrue a transformé les États-Unis, qui sont passés d'un importateur net de gaz naturel à un exportateur, grâce à la construction d'infrastructures pour le gaz naturel liquéfié (GNL).

Impact sur les prix et l'économie

L'augmentation de l'offre de gaz naturel a entraîné une baisse des prix du gaz aux États-Unis. Cela a bénéficié aux consommateurs et a stimulé les secteurs industriels intensifs en énergie. De plus, cela a encouragé la transition énergétique de centrales à charbon vers des centrales à gaz naturel, moins polluantes.

Débats environnementaux et réglementaires

La fracturation hydraulique a été au centre de débats intenses. Les critiques soulignent les risques potentiels pour l'environnement, notamment la contamination des nappes phréatiques, l'utilisation intensive de l'eau, les fuites de méthane (un puissant gaz à effet de serre), et les tremblements de terre induits. Cela a conduit à des appels pour une réglementation plus stricte et, dans certains cas, à des interdictions ou des moratoires sur la fracturation hydraulique.

Influence géopolitique

La révolution du gaz de schiste a également eu des implications géopolitiques. L'indépendance énergétique accrue des États-Unis a modifié les dynamiques globales du marché de l'énergie, influençant les relations internationales, notamment avec les pays traditionnellement exportateurs de gaz et de pétrole.

Conclusion

En résumé, la Révolution du Gaz de Schiste aux États-Unis a non seulement modifié le paysage énergétique américain mais a aussi eu des répercussions profondes sur les marchés mondiaux de l'énergie, les politiques environnementales, et les relations internationales. Toutefois, elle soulève également des préoccupations environnementales qui continuent de susciter des débats sur la meilleure façon de gérer les ressources énergétiques.

La crise énergétique de 2021-2022

A été une période de forte instabilité et de hausse des prix de l'énergie à l'échelle mondiale, touchant principalement le marché du gaz naturel, mais aussi ceux du pétrole et de l'électricité. Plusieurs facteurs se sont conjugués pour provoquer cette crise

Reprise économique postpandémie

La demande mondiale en énergie a augmenté rapidement avec la reprise économique suivant les confinements dus à la pandémie de COVID-19. Les industries ont redémarré leur production, et la consommation d'énergie des ménages est remontée, entraînant une hausse soudaine de la demande. En Europe, les prix du gaz naturel ont atteint des niveaux record. Le benchmark européen, le prix du gaz au hub TTF néerlandais, a grimpé à plus de 160 euros par mégawattheure en décembre 2021, contre environ 15-20 euros un an plus tôt, soit une augmentation d'environ 800%.

Conditions météorologiques extrêmes

Des conditions météorologiques extrêmes, comme des hivers particulièrement froids en Europe et en Asie, ainsi que des étés chauds, ont augmenté la demande de chauffage et de climatisation, exacerbant la pression sur les approvisionnements en énergie.

Approvisionnements limités

La production de gaz naturel et d'autres sources d'énergie n'a pas suivi la hausse rapide de la demande. Des pays exportateurs clés comme la Russie n'ont pas augmenté significativement leurs exportations de gaz vers l'Europe. De plus, la maintenance retardée des infrastructures énergétiques pendant la pandémie a également réduit la production.

Stocks faibles

Les stocks de gaz naturel dans les installations de stockage européennes étaient inférieurs à la moyenne, avec des niveaux autour de 70% de leur capacité totale à la fin de l'été 2021, alors qu'ils sont normalement plus proches de 90% avant la saison de chauffage d'hiver.

Transition énergétique

La transition vers des sources d'énergie renouvelables a aussi joué un rôle. Par exemple, en Europe, des périodes prolongées de faible production d'énergie éolienne ont réduit la disponibilité de cette source d'énergie renouvelable, augmentant la dépendance aux combustibles fossiles.

Facteurs géopolitiques

Les tensions géopolitiques, notamment entre la Russie et l'Europe concernant l'approvisionnement en gaz, ont ajouté une couche d'incertitude. Les préoccupations concernant l'achèvement et la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 ont également joué un rôle, projet finalement abandonné.

Impact sur les prix

Tous ces facteurs ont conduit à une forte hausse des prix de l'énergie, avec des records dans les prix du gaz naturel et de l'électricité dans de nombreuses régions. Cela a eu un impact significatif sur les consommateurs et les industries, augmentant les coûts pour les ménages et les entreprises. Selon l'Agence Internationale de l'Énergie, la demande mondiale de gaz naturel a rebondi de 4,6% en 2021, après avoir chuté en 2020 en raison de la pandémie.

Réponses politiques

Face à cette crise, plusieurs gouvernements ont mis en place des mesures pour atténuer l'impact sur les consommateurs et les industries, et sécuriser l'approvisionnement en énergie, telles que la réduction des taxes sur l'énergie, des subventions, ou des interventions sur le marché.

Conclusion

La crise énergétique de 2021-2022 a souligné la fragilité des systèmes énergétiques mondiaux et l'importance de diversifier les sources d'énergie, d'augmenter la résilience des infrastructures énergétiques et de progresser vers des sources d'énergie plus durables et moins sujettes aux fluctuations géopolitiques.

L'attaque de l'Ukraine par la Russie en 2022

Celle-ci a provoqué des bouleversements significatifs sur les marchés du gaz naturel, particulièrement en Europe. Voici quelques chiffres clés qui illustrent l'impact de cette crise :

Hausse des prix du gaz

Les prix du gaz en Europe ont atteint des niveaux record, avec le benchmark européen, le prix au hub TTF néerlandais, qui a grimpé jusqu'à plus de 300 euros par mégawattheure en mars 2022, comparé à environ 16 euros en début 2021, représentant une augmentation de près de 1800%.

Réduction des approvisionnements en gaz russe

Les livraisons de gaz russe vers l'Europe ont diminué significativement pendant et après l'invasion. Par exemple, les flux via le gazoduc Nord Stream 1 ont été réduits, parfois tombant à 20% de la capacité du gazoduc.

Augmentation des Importations de GNL

L'Europe a augmenté ses importations de gaz naturel liquéfié pour compenser la diminution du gaz russe. Par exemple, les importations de GNL en Europe ont augmenté de plus de 50% au premier semestre de 2022 par rapport à l'année précédente.

Niveaux de stockage

Face à l'incertitude, les pays européens ont activement rempli leurs installations de stockage de gaz. À la fin de l'été 2022, la plupart des pays européens avaient atteint des niveaux de stockage supérieurs à 80%, certains atteignant près de 90% de leur capacité totale, en préparation de l'hiver.

Impact sur la production industrielle

La hausse des coûts de l'énergie a affecté divers secteurs industriels, entraînant une réduction de la production dans des industries énergivores telles que la production de métaux, de produits chimiques, et de fertilisants.

Conclusion

Ces chiffres clés mettent en lumière la sévérité de la crise énergétique déclenchée par l'invasion de l'Ukraine et la manière dont elle a remodelé la politique énergétique, les flux commerciaux, et les marchés du gaz naturel en Europe et au-delà.

Et d'un point de vue technique

Comme nous pouvons l'observer sur le graphique pris en base hebdomadaire ci-dessus, le gaz naturel se rapproche de la borne inférieure d'un large canal de long terme légèrement descendant et initié en décembre 2005. Depuis le dernier test de la borne supérieure dudit canal en août 2022 a engendré une première vague de baisse d'une violence telle que, cumulée à la nouvelle accélération à la suite du rebond technique intermédiaire, devrait cette fois permettre aux cours de casser la zone de soutien située autour des 1,435$.

Ce scénario restera possible tant que les cours ne dépasseront pas le point pivot des 2,165$. Tandis que la cassure de la borne inférieure devrait mener à minima sur le prochain support psychologique des 1,000$, le passage au-dessus du point pivot engendrerait cependant une accélération vers la résistance des 3,560$ en amont d'une reprise vers les 5,080$ (38,2% de retracement de Fibonacci).

Réalisé par Arthur Blouet avec l'aide de Marc Dagher

Article initialement publié sur DT Expert