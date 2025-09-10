Gaz: TotalEnergies se renforce encore un peu dans le GNL au Texas

Le groupe pétro-gazier TotalEnergies a annoncé mercredi la signature de plusieurs accords liés au projet Rio Grande LNG, une usine de gaz naturel liquéfié (LNG) située dans le sud du Texas.

( AFP / LOU BENOIST )

Le géant français va prendre une participation de 10% dans la co-entreprise qui développe le train 4 du projet Rio Grande LNG, une unité de liquéfaction du gaz.

"En plus des 10% détenus directement, TotalEnergies détiendra indirectement près de 7% dans ce train 4 en tant qu'actionnaire à hauteur de 17,1%" du groupe américain NextDecade, détaille TotalEnergies dans un communiqué.

Parallèlement, TotalEnergies, NextDecade (40%) et leurs partenaires Global Infrastructure Partners (GIP, 36,9%), GIC (7,9%) et Mubadala (5,2%) "ont pris la décision finale d'investissement pour le développement du Train 4", ajoute-t-il.

Ce train 4 est doté d'une capacité d'environ 6 millions de tonnes par an et portera la capacité total de l'usine à 24 millions de tonnes par an lorsqu'il sera mis en service en 2030, ajoute le groupe. Le coût global du projet sera financé à environ 40% par des fonds propres et 60% par de la dette.

"Ce projet, dont nous prélevons 1,5 million de tonnes par an, renforce notre capacité d'exportation de GNL depuis les Etats-Unis" et "permet à TotalEnergies d'accéder à un GNL compétitif grâce à ses faibles coûts de production", a déclaré Stéphane Michel, directeur de la branche Gas, Renewables et Power, cité dans le communiqué.

Le GNL issu de ce train 4 portera la capacité d'exportation de TotalEnergies de GNL aux Etats-Unis "à plus de 16 millions de tonnes par an d'ici 2030, consolidant ainsi notre part de marché mondiale de 10%", a-t-il ajouté.

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL avec 40 millions de tonnes vendues en 2024 grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les régions du monde.