Gay-Lussac Gestion enrichit son pôle de gestion privée à destination des CGP
information fournie par AOF 05/09/2025 à 09:27

(AOF) - Gay-Lussac Gestion renforce son offre en gestion privée sous mandat avec une nouvelle équipe dédiée à la clientèle intermédiée, et l’arrivée de Pierre Burnand, Nicolas Lollioz et Joël Mergui. Cette expertise repose sur une collaboration étroite avec les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), afin de bâtir des solutions d'investissement sur mesure, alignées avec les objectifs et les profils de chaque client.

Elle s'appuie sur la connaissance fine du client par son conseiller, qui est la clé d'une gestion pertinente et pérenne. Elle seule permet aux équipes de gestion de construire des allocations d'actifs sur mesure et individualisées.

Chaque portefeuille est élaboré selon le profil de risque, les horizons de placement, les objectifs patrimoniaux et les sensibilités de l'épargnant, sur des supports variés tels que les comptes-titres, PEA ou contrats d'assurance-vie français ou luxembourgeois.

" Rejoindre Gay-Lussac Gestion, c'est intégrer une maison indépendante avec une vraie vision de long terme. Avec Nicolas Lollioz et Joël Mergui, nous sommes heureux de renforcer les équipes pour proposer aux CGP des solutions sur mesure, fondées sur l'écoute, la réactivité et l'expertise, et prolonger ainsi le track record que nous avons construit ensemble depuis près de 10 ans", a déclaré Pierre Burnand, Directeur de la Gestion sous mandat intermédiée.

