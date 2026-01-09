 Aller au contenu principal
Gay-Lussac Gestion dépasse les 5% du capital de Precia
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 16:00

Gay-Lussac Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 janvier, le seuil de 5% du capital de Precia, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 294 701 actions Precia, soit 5,14% du capital et 3,40% des droits de vote de ce fournisseur d'instruments de pesage commercial et industriel.

