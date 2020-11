GAUSSIN : Rappel des règles pour le vote par correspondance ou par procuration

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) rappelle aux porteurs de BSAR et aux actionnaires de la société que l'Assemblée Générale Spéciale des porteurs de BSAR et l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires convoquées lundi 16 novembre 2020 respectivement à 9 heures 30 et à 10 heures se tiendront à huis clos, hors la présence physique de leurs participants, virtuellement au siège de la société à Héricourt (Haute-Saône).



Dans le contexte d'épidémie de coronavirus (Covid-19) et compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, prise en application de l'article 11 de la loi n°2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 2020, et au décret n°2020-925 du 29 juillet 2020, le conseil d'administration, lors de sa séance du 19 octobre 2020, a décidé que les assemblées générales de GAUSSIN SA convoquées le 16 novembre 2020 à 9 heures 30 et 10 heures se tiendront à huis clos, hors la présence physique de leurs participants, virtuellement au siège de la société à Héricourt (Haute-Saône).



À l'occasion de ces assemblées générales, il ne sera exceptionnellement pas possible de demander une carte d'admission pour y assister personnellement.