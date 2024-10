Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gaussin: procédure de sauvegarde convertie en redressement information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Gaussin, un fabricant de véhicules de transport et de logistique, a annoncé jeudi que sa procédure de sauvegarde avait été transformée en redressement judiciaire suite à une décision du Tribunal de commerce de Vesoul.



Dans un communiqué, l'entreprise explique qu'il ne lui a pas été possible de lever les fonds nécessaires au financement de sa période d'observation, qui a été renouvelée en conséquence pour une période de six mois.



Cette prolongation - effective jusqu'au 3 avril 2025 - doit permettre à la société de préparer la poursuite de son activité à travers un plan de continuation, prévoyant notamment une restructuration du passif et du capital.



Gaussin, qui dit rechercher un nouveau financement permettant de sécuriser sa liquidité pour six mois de période d'observation et de pourvoir aux besoins du plan, indique qu'un appel d'offres a été lancé en parallèle afin d'envisager un éventuel plan de cession de l'entreprise, avec une date limite de remise des offres fixée au 4 novembre.



Un point de situation sera fait lors d'une audience prévue le 5 novembre afin d'évaluer la trésorerie de l'entreprise ainsi que l'évolution du carnet de commandes.



Au 27 septembre dernier, sa trésorerie s'élevait à 1,8 million d'euros.





Valeurs associées GAUSSIN 0,12 EUR Euronext Paris -0,33%