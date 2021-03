GAUSSIN présente sa nouvelle solution hydrogène et 100% autonome équipée d'un bras robotisé pour l'automatisation des centres logistiques

Test chez 2 grands acteurs de la logistique et du e-commerce aux Etats-Unis et en Europe mi-2021



GAUSSIN Manugistique (ALGAU - FR0013495298) présente « Zero-emission Yard Automation », sa nouvelle solution de tracteur à hydrogène autonome équipé d'un bras robotisé, qui est destinée aux grands acteurs de la logistique et du e-commerce.



Cette technologie de rupture développée à la demande de différents clients sera testée chez deux grands acteurs de la logistique et du e-commerce aux États-Unis et en Europe mi-2021.