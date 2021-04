GAUSSIN présente le 1er « skateboard » au monde, 100% Hydrogène ou tout électrique, pour camions routiers classe 8 tracteur et porteur de 18t à 44t

Une plateforme roulante, polyvalente et modulaire

Création d'une filiale dédiée au secteur du camion routier

Déploiement mondial dès 2021 à travers le programme de vente de licences d'assemblage et de commercialisation



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) présente le 1er « skateboard » au monde pour camions routiers classe 8 tracteur ou porteur de 18t à 44t, hydrogène ou tout électrique, une plateforme roulante, polyvalente et modulaire destinée aux différents acteurs du marché.



La solution s'adresse aux constructeurs traditionnels de camions comme aux nouveaux entrants, mais aussi aux carrossiers, aux acteurs du logiciel de navigation autonome. Plus largement, le skateboard cible l'ensemble des acteurs souhaitant avoir accès à une plateforme hydrogène et électrique pour un transport propre et intelligent.



Afin d'accélérer la mise sur le marché, Gaussin prévoit un déploiement mondial dès 2021 à travers un programme de vente de licences d'assemblage et de commercialisation.