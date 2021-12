GAUSSIN partenaire officiel du Dakar 2022 en matière de technologies et solutions propres

En complément de sa présence sur le rallye avec son H2 Racing Truck®, GAUSSIN devient partenaire du Dakar, apporteur de solutions propres sur le plan de la motorisation des véhicules et de la transformation énergétique du Dakar





GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce la signature d’un partenariat officiel avec le Dakar, qui fait de GAUSSIN un partenaire technologique et un apporteur de solutions propres sur le plan de la motorisation des véhicules. GAUSSIN ajoute ainsi le rôle de partenaire à celui de démonstrateur lors de l’édition 2022 du Dakar, en janvier prochain.



Ce partenariat s’inscrit dans le programme « Dakar Future » portée par Amaury Sport Organisation, organisateur du Dakar et promoteur du Championnat du Monde des rallye-raid créé par la FIA.