GAUSSIN-MACNICA-MOBILITY annonce une commande de 7 navettes autonomes et zéro-émission, ainsi que 5 autres navettes prévues, un record historique pour l'entreprise et sur le marché japonais

Cette première opération depuis le rachat des actifs de Navya par Gaussin-Macnica-Mobility en avril dernier s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec des opérateurs japonais sur un projet d'envergure lancé par le gouvernement japonais



GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, et MACNICA Inc, leader mondial japonais des semi-conducteurs, des appareils électroniques, des réseaux et des produits de cybersécurité, annoncent que leur coentreprise Gaussin-Macnica-Mobility a reçu une commande de 7 navettes de la part de MACNICA en vue de leur vente à des opérateurs et des municipalités japonais, tandis que 5 autres navettes sont également prévues cette année.



Gaussin-Macnica-Mobility est dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises. Cette coentreprise, détenue à 51% par GAUSSIN et à 49% par MACNICA, est basée en France et a récemment repris les actifs de NAVYA, le leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome (cf. CP du 18 avril 2023).