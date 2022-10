GAUSSIN et SYMBIO nouent un partenariat stratégique visant à accélérer le développement de la gamme d’équipements logistiques hydrogène de GAUSSIN

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, et SYMBIO, une co-entreprise Faurecia & Michelin spécialiste des systèmes de piles à combustible à hydrogène, annoncent la signature d’une lettre d’intention (Memorandum of Understanding) en vue d’un partenariat stratégique. L’accord doit permettre d’accélérer le développement de la gamme de véhicules hydrogène de GAUSSIN avec l’intégration de solutions H2 sur-mesure de SYMBIO au sein de ses véhicules ATM®. Ce partenariat devrait permettre d’accroître la performance des véhicules GAUSSIN et d’accélérer leur mise sur le marché. Pour Symbio, cette accord accroit le champ d’applications de sa technologie et met son savoir-faire au service de pionniers de la mobilité zero-émission.