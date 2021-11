GAUSSIN et NEXPORT signent un accord exclusif de production et de licence en présence des représentants de l'ambassade d’Australie à Paris pour la fourniture de véhicules et de systèmes zéro-émission en Australie et en Nouvelle-Zélande

 Une JV baptisée Gaussin & Nexport entre Nexport (51%) et Gaussin (49%) pour fabriquer et vendre localement des véhicules zéro émission destinés aux terminaux portuaires, aéroports, la logistique et le transport de personnes

 Un accord qui permet la création de de 80 emplois en Nouvelle-Galles du Sud et souligne l'engagement de Nexport et Gaussin à soutenir l'Australie dans sa marche vers le zéro-émission

 Selon les termes du partenariat, Nexport versera à Gaussin 10 M€ pour les droits de licence

 Signature du partenariat le 25 novembre 2021 à l'ambassade d'Australie à Paris



GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce un accord exclusif de production et de licence de 20 ans avec NEXPORT Pty Ltd. (Nexport), producteur et fournisseur australien de véhicules électriques.