GAUSSIN et Lhyfe nouent un partenariat stratégique visant à accélérer le développement de la mobilité hydrogène sur les sites portuaires, aéroportuaires et logistiques

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, et Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l’un des pionniers mondiaux de la production d’hydrogène vert et renouvelable, annoncent la signature d’une lettre d’intention (Memorandum of Understanding) en vue d’un partenariat stratégique. L’accord doit permettre d’accélérer le développement de la mobilité hydrogène sur les sites portuaires, aéroportuaires et logistiques en proposant une solution globale de production et distribution de mobilité décarbonée.