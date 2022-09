GAUSSIN et FLOATINN s’associent pour réinventer la mobilité des catamarans

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, et FLOATINN, société basée à Genève spécialisée dans les croisières en catamaran sur le Lac Léman, annoncent la signature d’un term sheet en vue d’un partenariat stratégique dans le domaine de la mobilité sur l’eau. L’accord vise à remplacer le moteur diesel normalement utilisé sur les catamarans par un système à hydrogène incluant un moteur électrique, une pile à combustible et des réservoirs d’hydrogène afin de convertir la navigation à la mobilité verte.