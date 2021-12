GAUSSIN et ARAMCO signent un partenariat pour combiner leurs forces dans les véhicules à hydrogène

GAUSSIN vise la fabrication de véhicules à hydrogène « Made in Arabie Saoudite »



ARAMCO sponsorise le premier camion à l'hydrogène à participer au rallye Dakar, en janvier 2022, en Arabie saoudite







GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, et ARAMCO, l'un des leaders mondiaux de l'énergie et de la chimie intégrées, annoncent un partenariat dans le domaine des véhicules à hydrogène.



La signature de ce contrat s'est déroulée en présence de S.E. Khalid Al Falih, ministre de l'Investissement d'Arabie Saoudite et de S.E. Franck Riester, ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité économique de France, ainsi que du Président-directeur général d'Aramco, Amin H. Nasser.



Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN, a été personnellement invité à faire partie de la délégation de chefs d’entreprise français qui accompagne le Président de la République Emmanuel Macron dans le cadre de sa visite d’Etat du 2 au 4 décembre au Qatar, aux Emirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. La délégation patronale comprend des groupes tels que Airbus, Ardian, Egis, Air Liquide, Engie, GL Events, HSBC et EDF.