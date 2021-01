GAUSSIN crée GAUSSIN NORTH AMERICA Inc, une filiale dédiée qui mènera son déploiement commercial outre-Atlantique

Cette nouvelle entité stratégique va accélérer la commercialisation des véhicules électriques et à hydrogène GAUSSIN suite aux partenariats stratégiques signés avec Magna, Plug Power et Robotic Research



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce son implantation aux Etats-Unis à travers la création de GAUSSIN NORTH AMERICA, une filiale détenue à 100% et basée à New York. Christophe Gaussin est le CEO de la nouvelle entité qui dirigera les activités de GAUSSIN en Amérique du Nord.



Une série de partenariats stratégiques en Amérique du Nord



La création de GAUSSIN NORTH AMERICA fait suite à la signature de partenariats et accords commerciaux stratégiques ces derniers mois avec des groupes nord-américains, première étape d'un déploiement à grande échelle outre-Atlantique. Fin novembre, GAUSSIN a annoncé un accord avec Magna International (NYSE : MGA) par lequel ce dernier concède à GAUSSIN une licence exclusive mondiale pour son châssis modulaire destiné aux applications de poids lourds routiers électriques et à hydrogène. Cet accord, d'une durée de 20 ans, fait entrer GAUSSIN sur le marché du poids lourd routier (Cf le CP du 26 novembre 2020).