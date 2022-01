GAUSSIN conclut avec succès sa participation au rallye Dakar avec le H2 Racing Truck®, le camion à hydrogène le plus puissant au monde, sponsorisé par ARAMCO

Cette première participation au rallye constitue une performance prometteuse pour le camion à hydrogène de GAUSSIN



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce la réussite du défi relevé par le H2 Racing Truck®, le camion à hydrogène de GAUSSIN sponsorisé par ARAMCO.



Une édition du Dakar réussie pour GAUSSIN et ARAMCO

Sur les pistes du Dakar 2022, le H2 Racing Truck® a réalisé les performances de haut niveau que l'on pouvait attendre du premier camion à hydrogène à participer au rallye annuel. Le H2 Racing Truck®, le camion de course 100% hydrogène et électrique le plus puissant jamais construit, a pris le départ du Dakar au bord de la mer Rouge, à Djeddah, puis a traversé le Royaume d'Arabie Saoudite, en passant par Hail, Al Artawiya, Al Qaisumah, Riyadh, Al Dawadimi, Wadi Al Dawasir et Bisha, avant d’entamer le sprint final en terminant la dernière étape - sans abandon - à Djeddah, là où tout avait commencé.