GAUSSIN choisit le MONACO YACHT SHOW pour présenter des solutions ELECTRIQUE et HYDROGENE destinées au secteur de la marine et du nautisme de plaisance

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce sa prochaine participation au Monaco Yacht Show 2021, salon mondial de référence de la grande plaisance, qui se tiendra à Monaco du 22 au 25 septembre prochains. GAUSSIN a choisi cet évènement, rendez-vous incontournable des grands constructeurs et des experts du secteur, pour présenter des solutions de propulsion et d'alimentation propres, écologiques et innovantes, destinées à la marine et au nautisme.



Cap vers une plaisance bleue et une industrie éco-responsable



Soucieuse des problématiques environnementales de notre époque, l'industrie du nautisme s'attelle à mettre en œuvre une politique durable pour neutraliser son empreinte écologique, favoriser les énergies renouvelables et préserver les ressources naturelles.