Gaussin annonce une offre de reprise des actifs et de l’activité de sa filiale Metalliance par la société CORAIL-SM

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) leader mondial des solutions de transport et de logistique innovantes annonce qu’une offre de reprise des actifs et de l’activité de la société METALLIANCE par CORAIL-SM a été formulée auprès des administrateurs judiciaires de METALLIANCE.







Cette offre intervient dans le cadre du redressement judiciaire de Metalliance (cf. CP du 17 mai 2024) et de la publication d’une recherche de candidats repreneurs en plan de cession (cf. CP du 27 mai 2024).







Elle est portée par CORAIL-SM, société créée pour les besoins de la reprise des activités et des actifs de METALLIANCE. Ses principaux actionnaires sont CORAL REEF CAPITAL, une société d’investissement privé de droit américain spécialisée en capital-investissement et un consortium d’entreprises locales ou étrangères : BLYYD, MINING EQUIPMENT, NOVIUM et SANDTON CAPITAL.