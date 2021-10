GAUSSIN annonce une nouvelle commande de Bolloré Ports pour 2 tracteurs portuaires électriques APM® 75T HE pour Freetown Terminal en Sierra Leone

Cette 3ème commande de Bolloré Ports, qui s’inscrit dans son processus inédit Green terminal pour la labellisation environnementale de ses 18 terminaux à conteneurs et ro-ro, confirme le succès du partenariat avec Gaussin. Elle inclut la fourniture de 4 POWERPACK® HE et une station multi-charge 6X4.



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce une nouvelle commande de Bolloré Ports pour 2 tracteurs portuaires électriques APM® 75T HE, 4 POWERPACK® HE et une station multi-charge 6X4 pour le terminal portuaire de Freetown en Sierra Leone (Afrique de l’Ouest).



Il s’agit de la troisième commande de Bolloré Ports, qui confirme le succès du partenariat entre les deux groupes. Cette nouvelle commande s’inscrit pleinement dans la stratégie de Bolloré Ports de décarboner progressivement le transport de conteneurs et de véhicules roulants dans ses 18 terminaux portuaires.