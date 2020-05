GAUSSIN annonce une commande ferme par QATAR AIRWAYS CARGO de 6 véhicules AMDT FULL ELEC destinés au transport de palettes Cargo aéroportuaires avec un droit préférentiel pour 50 unités supplémentaires

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH - FR0013495298) annonce une commande par Qatar Airways Cargo de 6 véhicules Automotive Multi-Directional Transporters (AMDT) FULL ELEC destinés au transport de palettes Cargo aéroportuaire et un droit préférentiel pour 50 unités supplémentaires.

Vidéo : AMDT Gaussin



Ce contrat est le résultat d'une étroite collaboration depuis plus d'un an entre les équipes techniques et opérationnelles de QATAR AIRWAYS CARGO, QATAR AVIATION SERVICES (filiale de Qatar Airways spécialisée dans la manutention au sol) et GAUSSIN pour développer conjointement des solutions innovantes, efficaces, intelligentes et respectueuses de l'environnement, conformément à la « Vision nationale du Qatar pour 2030 ».



Alimenté par des piles au lithium métal polymère capables de fonctionner à des températures élevées, l'AMDT est spécifiquement conçu pour être utilisé dans les conditions climatiques du Moyen-Orient. L'équipement de pointe comprend des balances intégrées permettant de vérifier le poids des palettes par rapport au poids sur les étiquettes, conformément à l'objectif de Qatar Airways Cargo de maintenir la sécurité et la sûreté de ses opérations.



Capable de fonctionner à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du terminal de fret dans un espace minimal, l'AMDT réduira la surface habituelle requise pour les manœuvres, ce qui se traduira par un espace de stockage supplémentaire et garantira une préparation efficace de tout le fret à charger dans les avions.