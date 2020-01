GAUSSIN annonce une commande ferme du CentrePort en Nouvelle-Zélande pour 7 tracteurs portuaires APM FULL ELEC et 7 remorques portuaires TT

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH - FR0010342329) a annoncé aujourd'hui une commande ferme de

7 tracteurs portuaires de type APM FULL ELEC 75T et de 7 remorques portuaires de type Terminal Trailer "TT" 65T pour le port CentrePort en Nouvelle-Zélande.





CentrePort



Situé à Wellington, CentrePort (CPL) est le centre intermodal le plus stratégique de Nouvelle-Zélande, reliant les services routiers, ferroviaires, nationaux et internationaux de transport maritime. La situation géographique centrale de CentrePort, son port naturel en eau profonde abrité et ses installations portuaires modernes lui permettent d'offrir une large gamme de services de fret et de logistique.



Performances et spécifications de l'APM 75T « HE »



APM 75T HE est un tracteur portuaire entièrement électrique pour le transport de conteneurs. L'APM 75T HE est équipé de batteries LMP® Lithium Métal Polymère, une technologie entièrement à l'état solide insensible aux variations de température de -20 à 160°C, conçue et produite par Blue Solutions. Le tracteur portuaire électrique APM 75T HE de Gaussin permet de réaliser d'importantes économies d'exploitation en termes de maintenance et d'énergie, de viser 0 émission et pollution sonore, tout en augmentant la productivité, la sécurité et le confort de conduite.