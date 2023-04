GAUSSIN annonce une commande de GROUPE ROBERT à Montréal au CANADA pour 6 véhicules ATM® FULL ELEC

GAUSSIN (EURONEXT CROISSANCE : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce une commande de GROUPE ROBERT pour 6 véhicules ATM® FULL ELEC, dont la livraison est prévue à l’automne 2023. Avec cet achat, le Groupe Robert, fournisseur de solutions logistiques en Amérique du Nord et principalement au Québec et en Ontario, renforce sa position de chef de file en matière d’innovations écoresponsables.



L’annonce officielle s’est faite ce lundi après-midi depuis la Délégation Générale du Québec à Paris en présence de Michèle Boisvert, déléguée générale.