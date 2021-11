GAUSSIN annonce qu'ARAMCO sera son sponsor principal pour le rallye-raid DAKAR 2022

L'accord de sponsoring concerne le nouveau GAUSSIN RACING TRUCK et comprend une option d'achat pour souscrire jusqu’à 20% des actions GAUSSIN



GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes, propre et intelligent, annonce que ARAMCO a accepté d’être le sponsor principal du GAUSSIN RACING TRUCK pour sa participation au rallye-raid DAKAR qui se déroulera en janvier 2022. Dans le cadre de cet accord, ARAMACO a également une option d’achat pour souscrire jusqu’à 20% des actions GAUSSIN.