GAUSSIN annonce le rachat de METALLIANCE

L'opération donne naissance à un groupe consolidé de 200 personnes réalisant 44,7 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un Ebitda de 5,4 millions d'euros (pro forma)





GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce le rachat auprès des dirigeants de METALLIANCE d'un bloc majoritaire représentant 51,42% du capital de la société. Déjà actionnaire de METALLIANCE à hauteur de 44,32 % depuis 2008, GAUSSIN détient désormais 95,74 % du capital. L'opération donne naissance à un groupe français d'ingénierie de plus de 200 personnes spécialisé dans la conception et la fabrication de produits et services industriels destinés à 5 marchés prioritaires : les ports, les aéroports, la logistique, les travaux souterrains et la pose de voies, et les smart cities.



Une nouvelle dimension pour le groupe GAUSSIN



Avec cette opération, le groupe GAUSSIN change de dimension, élargit sa palette d'offre et diversifie ses sources de revenus. En consolidant les comptes de METALLIANCE, il affiche désormais un chiffre d'affaires pro forma de 44,7 millions d'euros pour un Ebitda de 5,4 millions d'euros. Le carnet de commandes ferme du nouvel ensemble ressort à 47 millions d'euros.



GAUSSIN assure le financement de l'opération par un mix de numéraire, crédit bancaire et crédit vendeur.