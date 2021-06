GAUSSIN annonce la création par METALLIANCE de deux lignes d'assemblage de véhicules électriques destinés aux activités logistiques et portuaires

Revitalisation d'un site industriel à Saint-Vallier

Une nouvelle production de véhicules électriques 38T et 75T dès 2021



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce la création de deux lignes d'assemblage de véhicules ATM® (logistique) et APM® (portuaire) à Saint-Vallier en Saône-et-Loire, sur un site voisin de celui de sa filiale METALLIANCE. Ces lignes seront implantées dans des locaux industriels de 8 000 m2 en cours de réhabilitation par la Communauté Urbaine Creusot Montceau. Leur mise en service est prévue d'ici à l'automne.



Production en série des gammes électriques logistiques et portuaires



La création de ces deux lignes d'assemblage répond à la montée en puissance de la production des véhicules logistiques et portuaires GAUSSIN. Côté logistique, l'ATM® FULL ELEC 38T affiche un vif succès auprès des acteurs de la logistique et de la grande distribution. Au premier semestre 2021, le groupe affichait des commandes pour 202 ATM®.