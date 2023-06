Gascogne: Guy Wyser-Pratte demande une nouvelle résolution information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 16:25

(CercleFinance.com) - L'action Gascogne s'inscrit en hausse de 3% lundi à la Bourse de Paris, l'investisseur activiste franco-américain Guy Wyser-Pratte ayant demandé l'inscription d'une nouvelle résolution à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, prévue le 29 juin.



Dans un communiqué diffusé dans l'après-midi, Wyser-Pratte Management et un autre actionnaire historique du groupe papetier, Meysset Développement, indiquent avoir demandé l'inscription d'une résolution 'consultative'.



Cette résolution vise à permettre l'information des actionnaires et fournir des explications sur les modalités de remboursement des obligations remboursables en actions ou en numéraire (ORAN), indiquent les deux investisseurs.



Wyser-Pratte et Meysset disent notamment vouloir obtenir des précisions quant aux critères de décisions de la modalité de conversion à la société Biolandes Technologies, holding familiale de la famille Coutiere, à la lumière (1) du cours de l'action au jour de la conversion et (2) des capacités de financement de la société qui disposait d'une trésorerie disponible de 32,7 millions d'euros fin 2022.



Ils se disent en effet particulièrement soucieux du respect des droits des actionnaires et de l'information des minoritaires, constatant à ce

jour 'l'absence de clarté, de respect et de transparence' dans le domaine.



Les deux investisseurs disent aussi se préoccuper de la justesse de la valorisation du titre de la société Gascogne en bourse et du décalage de ce cours par rapport à la valeur intrinsèque de la société.



Ils entendent enfin poser un certain nombre de questions à l'assemblée afin d'obtenir clarification sur la stratégie, la réalité de l'investissement concernant la nouvelle machine, la position du Crédit Mutuel Equity SCR comme actionnaire contrôlant, et ce alors qu'un projet concurrent entend investir 490 millions d'euros dans la région.



A eux deux, Meysset Développement et Wyser-Pratte Management disent détenir 4,68% du capital du groupe Gascogne.