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Gartner revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices grâce à la forte demande en services d'IA
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - Gartner IT.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices annuels, grâce à une demande soutenue pour ses services d'études et de conseil, alors que les entreprises continuent d'évaluer leurs projets de modernisation technologique et d'adoption de l'IA.

Les études de Gartner sont devenues essentielles dans les processus de planification technologique et d'évaluation des fournisseurs dans un large éventail de secteurs, grâce à ses vastes ensembles de données et à son expertise dans ce domaine.

* La société table désormais sur un bénéfice ajusté de 13,25 dollars par action pour 2026, contre une estimation moyenne des analystes de 13,16 dollars par action, selon les données compilées par LSEG. Gartner prévoyait auparavant un bénéfice de 12,30 dollars par action.

* Il a toutefois revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 6,41 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 6,46 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes de 6,52 milliards de dollars.

* Gartner a également prévu un chiffre d'affaires annuel de 5,2 milliards de dollars pour le segment « insights », sa plus grande unité, soit légèrement plus que son estimation précédente de 5,19 milliards de dollars.

* Pour le trimestre clos le 31 mars, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,51 milliard de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 1,52 milliard de dollars.

* Le bénéfice ajusté pour le premier trimestre s'est établi à 3,32 dollars par action, contre des estimations de 2,91 dollars.

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre du segment conseil de Gartner, qui fournit des services de conseil aidant les entreprises à exécuter et à mettre en œuvre leur stratégie, a chuté d'environ 15 % pour s'établir à 119 millions de dollars.

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